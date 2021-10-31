الاتحاد الأوروبي وأمريكا يتفقان على إعادة تدفقات الصلب والألومنيوم عبر الأطلسي

بروكسل - (أ ش أ):

اتخذت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اليوم خطوات مشتركة لإعادة التدفقات التجارية التاريخية عبر المحيط الأطلسي في مجال الصلب والألمنيوم؛ ولتعزيز شراكتهما ومعالجة التحديات المشتركة في قطاع الصلب والألمنيوم.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية، أنه وكجزء من الشراكة بين الجانبين يعتزم الطرفان التفاوض لأول مرة حول ترتيب عالمي لمعالجة زيادة مستوى الكربون والقدرة الاستعابية الزائدة على مستوى العالم.

وتابع البيان أنه لدى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التزام مشترك بالعمل وتعميق التعاون في هذه القطاعات، ويتخذان خطوات مشتركة للدفاع عن العمال والصناعات والمجتمعات من الاستخدام المفرط للطاقة وتغير المناخ، بما في ذلك من خلال ترتيب جديد لتثبيط التجارة في الكربون الصلب والألمنيوم الذي يسهم في زيادة استخدام الطاقة من البلدان الأخرى، ويضمن أن السياسات المحلية تدعم خفض مستوى الكربون في هذه الصناعات.

وأوضح أنه في إظهار متجدد للثقة، وانعكاس للعلاقات الأمنية وسلسلة التوريد طويلة الأمد، لن تطبق الولايات المتحدة رسوم القسم 232 وستسمح باستيراد الصلب والألمنيوم المعفى من الرسوم من الاتحاد الأوروبي بمستويات تاريخية، وسيفعل الاتحاد الأوروبي تعليق الرسوم الجمركية ذات الصلة على المنتجات الأمريكية.

كخطوة أولى، ستنشئ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجموعة عمل فنية مكلفة بتطوير منهجية مشتركة، وتبادل البيانات ذات الصلة لتقييم الانبعاثات المضمنة من الصلب والألمنيوم المتداول.

ويعكس هذا الإجراء العالمي التزاما مشتركًا باستخدام السياسة التجارية لمواجهة تهديدات تغير المناخ وتشوهات السوق العالمية، مما يضع عمالهم ومجتمعاتهم في قلب جدول أعمال التجارة.