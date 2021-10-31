"جلاسكو".. علماء يُسمّون نهرًا جليديًا في القارة القطبية الجنوبية

لندن- (د ب أ):

أطلق علماء بريطانيون، الأحد، اسم "جلاسكو" على نهر جليدي سريع الذوبان في القارة القطبية الجنوبية.

وتستضيف "جلاسكو" الاسكتلندية، المؤتمر العالمي للمناخ (كوب 26)، في مسعى للفت الانتباه للاحتباس الحراري.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في بيان "من خلال تسمية عملاق الطبيعة المتألق، على اسم المدينة، لدينا تذكير صارخ، بما نعمل على الحفاظ عليه".

وأضاف أنه يأمل في التحلي بروح المسؤولية والطموح، للإبقاء على هدف الحد من الاحتباس الحراري ، بحيث لا يتجاوز 5ر1 درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وقالت العالمة، هيثر سيلي، التي تراقب الأنهار الجليدية عبر الأقمار الاصطناعية لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (بي.بي.سي) "نحن نعلم ذلك، إذا واصلنا السير على مسار الانبعاثات الحالية، نحن نتجه نحو 2.7 درجة من الاحتباس الحراري (بحلول نهاية القرن)".

وأضافت "ستتمثل عواقب ذلك في شدة الأحداث وتعاقبها ، مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير والمسائل المتعلقة بإنتاج المحاصيل".

وشددت العالمة وهي باحثة في جامعة "ليدز" على أن "كوب 26"، الذي يبدأ رسميًا الأحد، حاسم في مواجهة هذا التطور، لمنع "دوامة هبوط مع استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري وضخ غارات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي".