كورونا حول العالم: الوفيات تلامس 5 ملايين.. واللقاحات نحو 7 مليارات
نيويورك- (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 246.6 مليون حتى صباح الأحد، بينما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 7 مليارات جرعة.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 246 مليونا و 416 ألفا.
كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 4 ملايين و995 ألفا.
وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم وصل إلى 6 مليارات و947 مليون جرعة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
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