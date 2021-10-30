Masrawy logo white

الرياض: هيمنة حزب الله تجعل التعامل مع لبنان غير مجد

10:18 م السبت 30 أكتوبر 2021
الرياض: هيمنة حزب الله تجعل التعامل مع لبنان غير مجد

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

وكالات:

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في لقاء مع قناة الحدث السعودية، أن هيمنة حزب الله اللبناني، تجعل التعامل مع بيروت "غير مجد".

وكانت السعودية والإمارات والكويت والبحرين، أعلنت طرد سفير لبنان لدى بلادها اعتراضا على تصريحات قرداحي، وتهريب المخدرات إلى الدول الخليجية من لبنان.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية، عن رفضها لموقف وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، بعد تصريحاته التي وصف بها التحالف العربي بقيادة السعودية "عدوانا" على اليمن.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان، اليوم السبت "يعلن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية عن استغرابه الشديد واستنكاره للتصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية".

واعتبر المكتب الإعلامي "موقف وزير الإعلام اللبناني الجديد موقفا غير مسؤول تجاه بلده وتجاه القضايا العربية على حدّ سواء".

وأضاف أنه "كان حريّا به عدم الزج بلبنان الشقيق في أزمات خارجية وعليه، فإن وزارة الخارجية تدعو الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وبشكل عاجل وحاسم لتهدئة الأوضاع وللمسارعة في رأب الصدع بين الأشقاء".

فيصل بن فرحان السعودية الرياض حزب الله لبنان

الخبر التالى:

الغرب لإيران: اغتنموا الفرصة وتجنبوا "تصعيدًا خطيرًا"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
923

إصابات اليوم

55

وفيات اليوم

443

متعافون اليوم

328209

إجمالي الإصابات

18483

إجمالي الوفيات

276801

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -الأرصاد: الأمطار مستمرة اليوم وغدًا.. وهذه المناطق تشهد "سيول خفيفة"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا