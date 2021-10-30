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اليمن يطالب المجتمع الدولي بسرعة العمل على تصنيف مليشيا الحوثي"منظمة ارهابية"

05:48 م السبت 30 أكتوبر 2021
اليمن يطالب المجتمع الدولي بسرعة العمل على تصنيف مليشيا الحوثي"منظمة ارهابية"

معمر الإرياني

عدن - (أ ش أ):

دان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، المجزرة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بقصف حي الكنب بمدينة تعز بقذيفة مدفعية من مواقع تمركزها بأطراف المدينة، مطالبا بسرعة العمل على تصنيف مليشيا الحوثي"منظمة إرهابية"، ومحاكمة وملاحقة قياداتها باعتبارهم مجرمي حرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وأوضح الإرياني - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم /السبت/ - أن القصف الإجرامي على الحي السكني؛ أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال من أسرة واحدة وجرح ستة آخرين بعضهم حالته خطرة، في حصيلة أولية.

‏وأشار إلى أن هذه المجزرة المروعة امتداد لأعمال القتل اليومي والممنهج الذي ترتكبه مليشيا الحوثي الارهابية بحق المدنيين الابرياء من الأطفال والنساء وكبار السن في مختلف المحافظات اليمنية منذ انقلابها على الدولة، في ظل صمت غير مبرر من قبل المجتمع الدولي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان.

‏وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهيئات حقوق الانسان والمبعوثين الاممي والأمريكي باصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه المجزرة البشعة باعتبارها جريمة حرب وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية.

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معمر الإرياني عدن اليمن مليشيا الحوثي الإرهاب

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