تفوقت على تركيا والمالديف.. مصر الأولى في حجز الرحلات السياحية للروس

موسكو- (د ب ا):

تحتل مصر المرتبة الأولى في حجز الرحلات السياحية الروسية للعام الجديد، حيث يفضلها حوالي 40% من السياح الروس، متفوقة على تركيا والإمارات وجزر المالديف والسياحة الداخلية.

ووفقتقرير نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، السبت، تصدّرت مصر قائمة تفضيلات عملاء "تز تور" لقضاء العطلات خلال فترة العام الجديد، وتمثل هذا الوجهة حوالي 40% من الطلبات من إجمالي الحجوزات لدى الشركة.

وتليها تركيا بنسبة 20%، والإمارات العربية المتحدة 15%، وجزر المالديف 14%.

واحتلت مصر أيضًا ما يقارب 40% من حجم المبيعات للفترة من 30 ديسمبر إلى 9 ينايرأيضًا من شركة السفر "تي يو أي راشا"، مباشرة بعد افتتاح هذه الوجهة في أغسطس ، حيث صعدت بسرعة إلى القمة تاركة وراءها الدول الرائدة في السنوات السابقة (تركيا والإمارات العربية المتحدة)، اللتان أصبحتا خلفها بنسبة 21% و20% على التوالي.

كانت مايا لوميدزه، المديرة التنفيذية لاتحاد منظمي الرحلات السياحية في روسيا، قد قالت لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق: إن "تكلفة السفر إلى المنتجعات المصرية بالنسبة للروس قد تنخفض بنسبة 15-20% على الأقل بعد إطلاق رحلات الطيران العارض".