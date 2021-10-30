افتتاح قمة العشرين بـ"صورة للزعماء مع عاملين بالرعاية الصحية"

روما- (د ب أ):

افتتحت قمة مجموعة العشرين في روما، السبت، بالتقاط صورة لرؤساء الدول والحكومات مع العاملين في قطاع الرعاية الصحية الذين يقفون في الخطوط الأمامية لمكافحة وباء فيروس كورونا.

وعادة ما يلتقط قادة مجموعة العشرين "صورة عائلية" في بداية قمتهم السنوية. لكن هذا العام انضم إليهم أطباء وممرضات ومسعفون على المنصة حيث قام السياسيون بالتصفيق لهم .

ووقف العاملون، الذين يرتدي البعض منهم معاطف المختبرات البيضاء ، فيما يرتدي آخرون الزي العاكس للمسعفين ، جنباً إلى جنب مع القادة.

وتحدثت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل مع الطبيبين اللذين وقفت بينهما.

كانت إيطاليا ، الدولة المضيفة لمجموعة العشرين هذا العام ، واحدة من أكثر الدول تضرراً من الوباء في أوروبا العام الماضي.