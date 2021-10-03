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السعودية: أكثر من 30 مليون تصريح للمعتمرين والزائرين والمصلين

05:56 م الأحد 03 أكتوبر 2021
السعودية: أكثر من 30 مليون تصريح للمعتمرين والزائرين والمصلين

معتمرين ارشيفية

الرياض - (د ب أ):

أعلن المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الاحد، هشام سعيد، تمكين أكثر من 30 ملايين معتمر من المواطنين والمقيمين والقادمين من الخارج لأداء العمرة بكل يسر وسهولة منذ إطلاق نموذج العمرة الآمن وحتى الآن.

وأوضح سعيد، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "خدمنا أكثر من 120 ألف مستفيد من ضيوف الرحمن في مراكز الخدمة الشاملة (عناية) من مختلف التأشيرات إضافة إلى المواطنين والمقيمين في السعودية أثناء وجودهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة".

وأشار إلى أن الوزارة رصدت خلال الشهر الماضي أكثر من 21 ألف تأشيرة عمرة للقادمين من خارج المملكة، ما يدل على زيادة معدلات الطلب للقادمين من الخارج والتزامهم بالاشتراطات الصحية الموضوعة من الوزارة.

وأكد سعيد أنه حتى هذه اللحظة لم ترصد الوزارة أي إصابة بفيروس كورونا بين المعتمرين، مشيرا إلى أنها مستمرة في الحفاظ على هذا المكتسب.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، أنه سيتم الإعلان عن رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين والمصلين في الحرم المكي حتى نصل إلى مستهدفات الخطط والآليات الإستراتيجية.

السعودية الرياض وزارة الحج والعمرة السعودية الحج

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