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6 قتلى جراء اصطدام طائرة صغيرة بمبنى قرب ميلانو

04:40 م الأحد 03 أكتوبر 2021
6 قتلى جراء اصطدام طائرة صغيرة بمبنى قرب ميلانو

روما- (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرة خفيفة اصطدمت بمبنى خالي من السكان في ميلانو، بعد وقت قصير من إقلاعها.

وأضافت تقارير وسائل الإعلام أن الطيار وجميع ركاب الطائرة الخمسة لقوا حتفهم في الحادث، الأحد.

كانت الطائرة السياحية اقلعت من مطار "ميلانو لينات" وتحطمت على بعد بضعة كيلومترات فقط وهي في طريقها إلى أولبيا في ساردينيا. ثم اشتعلت النيران في المبنى.

وبسبب أعمال التجديد، لم يكن هناك أي شخص يقيم هناك.

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