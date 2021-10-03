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الهند تسجل 22 ألفا و842 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:28 ص الأحد 03 أكتوبر 2021
الهند تسجل 22 ألفا و842 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

نيودلهي - (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 22 ألفا و842 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 33 مليونا و 791 ألفا و 61 حالة، وفقا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 244 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 448 ألفا و817 حالة.

وقد قامت الهند بتوزيع 73 مليونا و 76 ألفا و856 جرعة لقاح خلال الـ24 ساعة الماضية.

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