بايدن في أول لقاء مع ماكرون منذ الأزمة: تصرفاتنا تجاه فرنسا افتقرت للباقة

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية تجاه فرنسا مؤخرا "افتقر إلى اللباقة"، مشيرا إلى أن باريس أقدم حلفاء واشنطن وأكثرهم وفاء لها.

وجاء تصريح بايدن خلال لقائه اليوم الجمعة بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة مجموعة العشرين في العاصمة الإيطالية روما، ونقلته شبكة "روسيا اليوم"، وهو أول اجتماع بين الزعيمين منذ اندلاع "أزمة الغواصات" بين البلدين.

وأضاف بايدن أنه "لا يوجد مكان في العالم لا تستطيع فيه الولايات المتحدة التعاون مع فرنسا".

من جهته، قال ماكرون إنه يريد التطلع إلى المستقبل بعد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدا أنه "بالنسبة لي، المستقبل هو ما يجب أن ننظر إليه".

وكانت فرنسا أعلنت في 17 سبتمبر استدعاء سفيرها من الولايات المتحدة بعد أن ألغت أستراليا صفقة غواصات معها بقيمة مليارات اليورو. وبدلا من هذا العقد شكلت أستراليا بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا كتلة "أوكوس" العسكرية الجديدة، كما اتفقت مع الولايات المتحدة على توريد غواصات نووية أمريكية بدلا من الغواصات الفرنسية التقليدية.