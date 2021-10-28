عودة حمدوك والإفراج عن المعتقلين.. مجلس الأمن يتبنى قرارا حول السودان

وكالات:

دعا مجلس الأمن الدولي، القوات المسلحة السودانية، إلى إعادة الحكومة الانتقالية المدنية، بناء على ما جاء في الوثيقة الدستورية، وإطلاق سراح المعتقلين.

وقال بيان صادر عن مجلس الأمن، ونقلته بعثة المملكة المتحدة في الأمم المتحدة، اليوم الخميس إن "أعضاء مجلس الأمن يدعون السلطات العسكرية في السودان إلى إعادة الحكومة الانتقالية المدنية بناء على ما جاء بالوثيقة الدستورية".

وأضاف البيان أن "أعضاء مجلس الأمن الدولي يدعون إلى إطلاق سراح فوري لكل من تم اعتقاله من قبل السلطات العسكرية في السودان، وإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى رئاسة الحكومة الانتقالية".

وكان البرهان قد أعلن، الاثنين الماضي، فرض حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين؛ متهما المكون المدني في السلطة بـ "التآمر والتحريض على الجيش".

ووصف مسؤولون بالحكومة وهيئات مدنية سودانية خطوات البرهان، بـ "الانقلاب العسكري"؛ بينما اعتبرها الأخير تصحيحا للمسار الانتقالي.

ولاقت الإجراءات التي أعلنها البرهان انتقادات دولية واسعة؛ مع الدعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.

وجاءت هذه التحركات من الجيش بعد أيام من المظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى، إذ انقسم الشارع بين مطالبين للجيش بتولي الحكم، وآخرين طالبوا بتسليم السلطة للمدنيين.