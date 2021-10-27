خطة بريطانية بقيمة 2.3 مليار دولار تمهد الطريق لمشروع نووي جديد

لندن - (د ب أ)

تعتزم المملكة المتحدة تمويل محطة طاقة نووية جديدة في خطوة من شأنها تمهيد الطريق لمشروع "سايزويل سي" الذي تنفذه شركة "إلكتريسيتيه دو فرانس" بطاقة 2ر3 جيجاوات.

وكشفت الحكومة عن تمويل بقيمة 7ر1 مليار جنيه إسترليني (3ر2 مليار دولار أمريكي) لمحطة طاقة نووية كبرى ضمن ميزانية الخريف اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ورغم أن الحكومة لم تذكر أن الأموال مخصصة لمحطة "سايزويل سي"، إلا أنه المشروع الوحيد بهذا الحجم ضمن المشروعات التي تجري دراستها. ورفضت "إلكتريسيتيه دو فرانس" الإدلاء بتصريح.

ويأتي التمويل في أعقاب مشروع قانون تم الإعلان عنه أمس الثلاثاء من شأنه المساعدة على تعزيز الاستثمار في المشروعات النووية الجديدة وتقليل اعتماد المملكة المتحدة على رؤوس الأموال الأجنبية.