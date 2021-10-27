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وزير ليبي: مجموعة مسلحة اقتحمت مقر وزارة الرياضة في طرابلس

11:19 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
وزير ليبي: مجموعة مسلحة اقتحمت مقر وزارة الرياضة في طرابلس

وزير الرياضة الليبي عبدالشفيع حسين الجويفي

وكالات

أدان وزير الرياضة الليبي عبدالشفيع حسين الجويفي، الأربعاء، اقتحام مجموعة مسلحة مقر الوزارة في العاصمة طرابلس والاعتداء على العاملين فيها.

وقال وزير الرياضة الليبي عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "ندين ونستنكر بأشد العبارات ماقامت به مجموعة خارجة عن القانون بأقتحام مقر وزارة الرياضة في مدينة طرابلس أثناء ساعات الدوام واعتدائهم على العاملين المتواجدين وترويعهم. وأدعو وزارة الداخلية بفتح تحقيق في الحادثة وملاحقة مرتكبيها".

وأعرب عن إدانته لهذا التصرف، مطالبا وزارة الداخلية بفتح تحقيق في الحادث وملاحقة مرتكبيه.

وزير الرياضة الليبي عبدالشفيع حسين الجويفي طرابلس

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