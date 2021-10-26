العراق: مقتل وإصابة 18 شخصا في هجوم لتنظيم "داعش" بديالى

العراق - (أ ش أ)

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة 18 شخصا بهجوم مسلح لتنظيم "داعش" الإرهابي في المقدادية بمحافظة ديالى.

وقال المصدر، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية إن "عناصر تنظيم داعش الإرهابي هاجموا قرية الرشاد في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى؛ ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وجرح 10 آخرين".

وأشار إلى وصول تعزيزات عسكرية إلى قرية الرشاد في محاولة للسيطرة على الوضع الأمني وحماية المدنيين العراقيين.