بلينكن يحث أعضاء الأمم المتحدة على دعم "المشاركة الهادفة" لتايوان

تايبيه - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء إنه لا ينبغي منع تايوان من "المشاركة الهادفة" في نظام الأمم المتحدة.

وجاءت تصريحات بلينكن بعد يوم من إحياء الرئيس الصيني شي جينبينج ذكرى مرور 50 عاما على اعتراف الأمم المتحدة بجمهورية الصين الشعبية، وطردها لتايوان، التي كانت تعرف سابقا باسم جمهورية الصين.

وكانت تايوان دولة تتمتع بحكومة مستقلة منذ عام 1949، إلا أن الصين تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها. ولا تعتبر تايوان عضوا في الأمم المتحدة وتم استبعادها من العديد من الأنشطة بسبب معارضة بكين.

وقال بلينكن في بيان إن "المشاركة الهادفة لتايوان في نظام الأمم المتحدة ليست قضية سياسية، ولكن قضية عملية".

وتابع بلينكن أن حقيقة أن تايوان شاركت في وكالات أممية متخصصة لمدة 50 عاما، تعد دليلا على القيمة التي يضعها المجتمع الدولي في إسهامات تايوان.

وأضاف بلينكن أن "أعضاء المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم يشاركون كل يوم في أنشطة في الأمم المتحدة، إلا أن علماء تايوان وخبراءها الفنيين ورجال الأعمال والفنانين والمعلمين والطلبة والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم، ممنوعون من الدخول والمشاركة في تلك الأنشطة، ببساطة بسبب جوازات السفر التي يحملونها".