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زلزال بقوة 5 درجات يضرب إثيوبيا

08:17 م الأحد 24 أكتوبر 2021
زلزال بقوة 5 درجات يضرب إثيوبيا

زلزال

أديس أبابا - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر إثيوبيا، بحسب ما ذكره المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز اليوم الأحد، أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض عند التقاء خط عرض 22ر10 درجة شمالاً وخط طول 32ر41 درجة شرقًا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

زلزال أديس أبابا إثيوبيا المركز الأورومتوسطي

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