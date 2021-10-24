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رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور السعودية للمرة الأولى

10:45 ص الأحد 24 أكتوبر 2021
رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور السعودية للمرة الأولى

رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي

الرياض- (د ب أ):

يصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأحد، إلى الرياض في زيارة رسمية للسعودية تدوم يومين هي الأولى إلى المملكة منذ توليه منصبه .

وقالت مصادر سعودية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المنفي سيبحث مع المسؤولين السعوديين تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والمملكة وتطورات الأزمة الليبية والموقف الدولي والإقليمي منها إضافة إلى مشاركته في مناقشات قمة مبادرة الشرق الأوسط الخضراء.

وكانت السعودية ضمن الدول التي شاركت الخميس الماضي في مؤتمر دعم استقرار ليبيا حيث جددت على لسان وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان "تأكيد دعمها لجميع الجهود الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا".

وأكدت المصادر أن الحكومة السعودية ستبلغ الجانب الليبي ثبات موقفها "الرافض لأي تدخلات بالشؤون الداخلية الليبية وأهمية اتخاذ التدابير الضامنة لعقد الانتخابات المقبلة بشكل شفاف ودعمها لجهود اللجنة العسكرية بشأن خطط وقف إطلاق النار".

وتشهد ليبيا منذ أشهر انفراجة سياسية وأمنية، حيث تسلمت في 16 مارس الماضي سلطة انتقالية تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا لقيادة البلاد إلى الانتخابات برعاية أممية.

محمد المنفي المجلس الرئاسي الليبي السعودية الأزمة الليبية

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