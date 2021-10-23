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احتجاجات في بولندا للمطالبة بمعاملة إنسانية للمهاجرين

11:36 م السبت 23 أكتوبر 2021
احتجاجات في بولندا للمطالبة بمعاملة إنسانية للمهاجرين

احتجاجات في بولندا

براغ - (د ب أ)

طالبت ثلاث من السيدات الأول السابقات في بولندا بمعاملة اللاجئين والمهاجرين معاملة إنسانية على حدود البلاد.

وأفادت وكالة أنباء "بي ايه بي" أن يولانتا كواسنيوسكا وآنا كوموروفسكا انضمتا إلى احتجاج أمام مقر حرس الحدود المحلي في بلدة ميخاووفو شرقي البلاد اليوم السبت.

وقال التقرير إن دانوتا فاونسا، زوجة ليخ فاونسا الحائز على جائزة نوبل للسلام، أيدت الدعوة أيضا رغم أنها لم تحضر بصورة شخصية .

وطالب الاحتجاج الذي تم تنظيمه تحت شعار "أمهات على الحدود" برعاية أفضل للأطفال. وقالت كوموروفسكا: "نرفض المعاملة اللاإنسانية للأطفال على وجه الخصوص". وهي متزوجة من برونيسلاف كوموروفسكي، الذي تولى رئاسة البلاد بين عامي 2010 و 2015.

وتمت مطالبة سكان المنطقة الحدودية بوضع أضواء خضراء على نوافذهم لإظهار استعدادهم للمساعدة.

يذكرأن الحكومة البولندية اتخذت إجراءات صارمة للحد من ارتفاع عدد المهاجرين الذين يحاولون دخول البلاد بصورة غير قانونية من بيلاروس المجاورة.

احتجاجات في بولندا المهاجرين بولندا

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