Masrawy logo white

الجيش الأمريكي: مقتل قيادي بالقاعدة في سوريا في غارة لطائرة مسيرة

05:33 م السبت 23 أكتوبر 2021
الجيش الأمريكي: مقتل قيادي بالقاعدة في سوريا في غارة لطائرة مسيرة

الجيش الأمريكي

دمشق - (د ب أ)

ذكر الجيش الأمريكي أنه قتل عضوا بارزا في تنظيم القاعدة الإرهابي خلال غارة جوية في شمال غربي سوريا.

وقال مركز القيادة العسكرية الأمريكية المسؤول عن المنطقة "سنتكوم" مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلي إنه لا يوجد دليل على وقوع ضحايا مدنيين إثر الضربة الجوية، مشيرًا إلى استخدام طائرة بدون طيار من طراز إم كيو-9 لأداء المهمة.

وأضاف المركز أن القيادي عبد الحميد المطر تم قتله، مبينا أن تنظيم القاعدة ما يزال يشكل تهديدا للولايات المتحدة وحلفائها.

وقال الجيش إن التنظيم استخدم سورية كملاذ آمن لتنظيم نفسه والتخطيط لشن هجمات.

وقع الهجوم في بلدة سلوك بمنطقة الحدود الشمالية السورية الخاضعة لسيطرة تركيا والميليشيات المتحالفة معها.

كانت تركيا استولت على أجزاء من المنطقة خلال عمليات عسكرية انطلقت بين عامي 2016 و2018 كانت تستهدف أساسًا تنظيم داعش الإرهابي، وكذلك ميليشيات حماية الشعب الكردية.

ونشر نشطاء أكراد في مركز معلومات روجافا اليوم السبت صورة تظهر جثة المطر.

وكتب المركز على موقع تويتر إن الجيش الأمريكي يتحرك في مناطق سيطرة القوات التركية العضو في حلف شمال الأطلسي "في أمان تام" لشن هجمات ضد أعضاء بتنظيم داعش وجماعة القاعدة، وأنه تم تحديد أكثر من 80 عضوًا سابقًا في كلا التنظيمين.

الجيش الأمريكي سوريا غارة جوية طائرة مسيرة تنظيم القاعدة

الخبر التالى:

محتجون من حزب إسلامي باكستاني محظور يشتبكون مع الشرطة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
883

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

819

متعافون اليوم

321967

إجمالي الإصابات

18151

إجمالي الوفيات

271792

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| مباشر دوري الأبطال.. الأهلي 1-0 الحرس الوطني

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا