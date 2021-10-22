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عشرات الآلاف يُصَلُّونَ الجمعة بالأقصى رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي

04:00 م الجمعة 22 أكتوبر 2021
عشرات الآلاف يُصَلُّونَ الجمعة بالأقصى رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي

صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

رام الله - أ ش أ

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة الجمعة اليوم، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم التواجد المُكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب البلدة القديمة، وأبواب الأقصى.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة ،في بيان لها اليوم،"إنه منذ ساعات الصباح الأولى توافد آلاف المصلين من أبناء مدينة القدس المحتلة وداخل الخط الأخضر، وقلة ممن سمح لهم من الضفة الغربية، للوصول إلى المسجد الأقصى المبارك؛ لأداء صلاة الجمعة في رحابه، حيث بلغ عدد المصلين نحو 40 ألفا ".

وشددت قوات الاحتلال من قيودها على المداخل والأبواب والحواجز، منذ ساعات مبكرة، وحالت دون وصول عدد كبير من الوافدين للصلاة من الضفة الغربية المحتلة ومن داخل الخط الأخضر، إلى المسجد الأقصى المبارك.

هذا المحتوى من

المسجد الأقصى صلاة الجمعة الاحتلال الاسرائيلي فلسطين

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