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السعودية تأسف لـ"عجز مجلس الأمن" عن إدانة هجمات ميليشيا ‏الحوثي

09:49 م الأربعاء 20 أكتوبر 2021
السعودية تأسف لـ"عجز مجلس الأمن" عن إدانة هجمات ميليشيا ‏الحوثي

السفير عبدالله بن يحيى المعلمي

الرياض/ نيويورك - (أ ش أ):

أعربت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، عن أسفها وغضبها من "عجز مجلس الأمن الدولي" ‏حتى اليوم عن إصدار بيان يدين فيه هجمات وممارسات ميليشيا ‏الحوثي الإرهابية تجاه المملكة وأراضيها والمدنيين فيها، وتساءلت حول مدى فاعلية المجلس وقدرته على أداء دوره.‏

وأكد مندوب ‏المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي -في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن في اجتماعه المنعقد تحت ‏البند "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية"- حق المملكة الكامل في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمن ‏واستقرار أراضيها والمواطنين والمقيمين بها من أي هجمات إرهابية وفقاً لالتزاماتها بالقانون ‏الدولي، مطالبا المجلس أن يتخذ الخطوات اللازمة والحازمة لردع الحوثيين من تهديد حياة ‏المدنيين للخطر.

وفي سياق متصل، شدد المندوب الدائم -حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية- على أن المملكة تحمل الميليشيا الحوثية تداعيات الأزمة اليمنية ‏ومفاقمة الوضع الإنساني في اليمن، مؤكدا دعم المملكة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن للوصول إلى ‏وقف شامل لإطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة للوصول للحل المنشود القائم على ‏المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار ‏مجلس الأمن 2216).‏

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أكد المعاملى على نهج بلاده الثابت ‏ومواقفها الراسخة تجاهها ووقوفها مع الشعب الفلسطيني للوصول إلى حل ‏عادل وشامل لقضيتهم، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة ‏العربية في عام 2002م،التي تدعو إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية ‏المحتلة منذ عام 1967م وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، مجددا دعوة السعودية المجتمع الدولي ومجلس الأمن ‏للوقوف بحزم تجاه السياسات الإسرائيلية العدائية والتوسعية والدفع بعملية السلام قدماً ‏للوصول إلى اتفاق يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة .

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السفير عبدالله بن يحيى المعلمي ميليشيا الحوثي مجلس الأمن هجمات ميليشيا ‏الحوثي

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