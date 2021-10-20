بنجلاديش تعتزم إقامة أول سفارة أجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة

القاهرة - (أ ش أ):

زار وفد من جمهورية بنجلاديش الشعبية مصر لاستلام قطعة الأرض التي اشترتها حكومة بنجلاديش لتأسيس مقر سفارة في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأربعاء.

كان في استقبال الوفد الذي ضم مُمثلين عن رئاسة الوزراء في بنجلاديش ووزارات الخارجية والمالية والتخطيط والشئون الثقافية إلى جانب سفير بنجلاديش بالقاهرة منيرول إسلام، السفير ياسر رضا مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية والديوان العام والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للعلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر وبنجلاديش قيادةً وحكومةً وشعباً، مؤكدين اعتزاز بلادهم بالصداقة الممتدة بين البلدين منذ نشأة جمهورية بنجلاديش وحتى الوقت الراهن، ومُعربين عن سعادتهم البالغة بأن تكون بنجلاديش أولى الدول التي تبدأ إجراءات إقامة أول سفارة أجنبية ومقر سكن السفير في العاصمة الإدارية الجديدة.

كما أشاد أعضاء الوفد بما شاهدوه من إنجاز كبير خلال زيارتهم الميدانية للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرين إلى تطلعهم لأن تكون سفارتهم في مصر مركزاً لعلاقات بنجلاديش بدول المنطقة ومُنطلقاً نحو التعاون مع قارة أفريقيا في مختلف المجالات.

بدوره، رحب السفير ياسر رضا مساعد وزير الخارجية، بالوفد الضيف مُعرباً عن التقدير للخطوة التي اتخذتها حكومة بنجلاديش والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين، كما تعكس ما لدى مصر وبنجلاديش من إرادة سياسية لمزيد من تعزيز العلاقات ومنحها زخماً كبيراً في مختلف المجالات.

وقال إن وزارة الخارجية ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لسفارة بنجلاديش خلال المرحلة القادمة التي ستشهد بدء الأعمال الإنشائية لمقر السفارة ودار إقامة السفير، مؤكداً الاستعداد الكامل لتقديم نفس الدعم لكافة السفارات الأجنبية التي تتطلع لافتتاح مقارها في العاصمة الإدارية الجديدة.