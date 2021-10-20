إسرائيل تسجّل أول إصابة بمتحورة لكورونا متفرعة من دلتا

(أ ف ب)

رصدت إسرائيل على أراضيها أول إصابة بمتحورة للفيروس المسبب لكوفيد-19 متفرعة عن المتحورة دلتا وتنتشر بالفعل في عدة دول أوروبية، وفق ما ذكرت وزارة الصحة.

وذكرت الصحة الإسرائيلية، في بيان مساء الثلاثاء "تم رصد المتحورة ’ايه واي فور بوينت تو’ (AY4.2)، المسجلة في عدة دول أوروبية، في إسرائيل".

ظهرت المتحورة الفرعية لدى فتى يبلغ من العمر 11 عاماً قادم من أوروبا. وتم التعرف عليه في مطار بن غوريون في تل أبيب ووضع في الحجر الصحي، بحسب المصدر نفسه مؤكدا عدم تسجيل حالة أخرى منذ ذلك الحين.

ويثير ظهور هذه المتحورة الجديدة، على الرغم من العدوى الشديدة التي تسببها المتحورة دلتا، المخاوف من إمكانية تفشي أكبر.

ويرى مدير معهد علم الوراثة في جامعة كاليفورنيا فرانسوا بالو أن هذه المتحورة الجديدة لا تزال نادرة ولا يبدو أنها تشكل المخاطر التي تطرحها المتحورات الأخرى.

يأتي رصد المتحورة الفرعية فيما تنوي الدولة العبرية رفع بعض التدابير الصحية السارية، لا سيما المتعلقة بالسياحة.

وكانت إسرائيل قد شرعت أواخر ديسمبر في حملة تلقيح ساعدتها على خفض معدلات الإصابة بشكل كبير، لكن الأمور انقلبت مع بدء انتشار المتحورة دلتا الشديدة العدوى، حاولت الحكومة الرد عليه عبر إطلاق حملة تلقيح بجرعة ثالثة ضد كوفيد-19.

تلقى أكثر من 60% من السكان البالغ عددهم 9 ملايين نسمة جرعتين من اللقاح وأكثر من ثلثهم تلقوا ثلاث جرعات.