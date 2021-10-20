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الولايات المتحدة تثمن دعم تشيلي المستمر للاجئين والمهاجرين

07:40 ص الأربعاء 20 أكتوبر 2021
الولايات المتحدة تثمن دعم تشيلي المستمر للاجئين والمهاجرين

أرشيفية

واشنطن - أ ش أ:

ثمنت الولايات المتحدة دعم تشيلي المستمر للاجئين والمهاجرين من المنطقة، وخاصة من فنزويلا وهايتي.

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، خلال مكالمة هاتفية أجراها وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن مع نظيره التشيلي أندريس ألاماند، ليعبر عن تقديره لمشاركة الأخير المقررة في الاجتماع الوزاري للهجرة اليوم في بوجوتا.

وأفاد البيان بأن الوزيرين بحثا متطلبات التوثيق للمهاجرين لتسوية أوضاعهم بموجب قانون الهجرة الجديد في تشيلي.

وتطرق الجانبان إلى الأهداف المشتركة في العلاقة الثنائية، بما في ذلك الإجراءات الفورية لدعم الهجرة المنظمة والآمنة والإنسانية في المنطقة ووقف التدفق غير المنضبط للمهاجرين غير الشرعيين عبر نصف الكرة الأرضية.​

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