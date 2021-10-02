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مقتل 24 إرهابيا في اشتباكات بين بوكو حرام وداعش في نيجيريا

11:50 م السبت 02 أكتوبر 2021
مقتل 24 إرهابيا في اشتباكات بين بوكو حرام وداعش في نيجيريا

بوكو حرام

أبوجا - (أ ش أ):

قتل مسلحو جماعة بوكو حرام الإرهابية في نيجيريا على 24 إرهابيا من تنظيم داعش الإرهابي ولاية غرب أفريقيا في اشتباكات بماندرا وجبال جابا في محور جوزا.

وذكرت صحيفة ديلي نيجيريان اليوم السبت أن الحادث وقع عندما تبادل إرهابيو بوكو حرام، تحت قيادة القائد عليو نجولدي، إطلاق النار مع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا ، بقيادة أبو عاصية، على المحور الجبلي.

وخلال الاشتباك الذي شنته الجماعة المنافسة تمكنت بوكو حرام من أسر العديد من أعضاء داعش غرب أفريقيا.

ووفقًا لمصادر فإن الاشتباك بين المنظمتين الإرهابيتين كان انتقاميا وذلك بعد أن أججها هجوم عناصر داعش غرب أفريقيا في وقت سابق على أعضاء بوكو حرام في الأسابيع الأخيرة.

وفي الوقت ذاته، أحبطت القوات النيجيرية هجوما لإرهابيي داعش على معسكر لأعضاء بوكو حرام التائبين في حكومة دامبوا المحلية.

وصد الجيش اليوم السبت هجوم المسلحين الذين اقتحموا البلدة في قافلة من الشاحنات منصوب عليها أسلحة مدفعية.

وكانت خطتهم ، وفقًا لمصدر استخباراتي مخضرم ، هي شن هجوم على معسكر مدني لأعضاء بوكو حرام التائبين.

وقال: "المخيم هو المكان الذي يقيم فيه المئات من أعضاء بوكو حرام التائبين منذ أن نبذوا الإرهاب".

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بوكو حرام نيجيريا داعش اشتباكات

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