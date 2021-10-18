العراق: الكاظمي يعلن اعتقال المسؤول عن جريمة تفجير الكرادة

بغداد - (د ب أ):

أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الإثنين اعتقال المسؤول عن جريمة تفجير منطقة تجارية مكتظة في حي الكرادة وسط بغداد عام 2016.

وقال الكاظمي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "بعد أكثر من خمس سنوات على جريمة تفجير الكرادة التي أدمت قلوب العراقيين، نجحت قواتنا البطلة بعد ملاحقة مخابراتية معقّدة خارج العراق، في اعتقال الإرهابي غزوان الزوبعي الملقب بـ /أبو عبيدة بغداد/المسؤول عن هذه الجريمة وجرائم أخرى".

وأعقب تفجير منطقة تجارية مكتظة بالمتسوقين في حي الكرادة ببغداد مطلع يوليو عام 2016، حريق هائل أوقع خسائر بشرية كبيرة اقتربت من 290 قتيلا ونحو 200 جريح، فضلا عن إلحاق أضرار بعشرات المحال التجارية والأسواق والسيارات والحافلات.