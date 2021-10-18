Masrawy logo white

العراق: الكاظمي يعلن اعتقال المسؤول عن جريمة تفجير الكرادة

06:54 م الإثنين 18 أكتوبر 2021
العراق: الكاظمي يعلن اعتقال المسؤول عن جريمة تفجير الكرادة

مصطفى الكاظمي

بغداد - (د ب أ):

أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الإثنين اعتقال المسؤول عن جريمة تفجير منطقة تجارية مكتظة في حي الكرادة وسط بغداد عام 2016.

وقال الكاظمي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "بعد أكثر من خمس سنوات على جريمة تفجير الكرادة التي أدمت قلوب العراقيين، نجحت قواتنا البطلة بعد ملاحقة مخابراتية معقّدة خارج العراق، في اعتقال الإرهابي غزوان الزوبعي الملقب بـ /أبو عبيدة بغداد/المسؤول عن هذه الجريمة وجرائم أخرى".

وأعقب تفجير منطقة تجارية مكتظة بالمتسوقين في حي الكرادة ببغداد مطلع يوليو عام 2016، حريق هائل أوقع خسائر بشرية كبيرة اقتربت من 290 قتيلا ونحو 200 جريح، فضلا عن إلحاق أضرار بعشرات المحال التجارية والأسواق والسيارات والحافلات.

مصطفى الكاظمي العراق جريمة تفجير الكرادة

الخبر التالى:

جبهة تيجراي: الجيش الإثيوبي يستهدف مدنيين بغارات جوية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

44

وفيات اليوم

633

متعافون اليوم

318456

إجمالي الإصابات

17970

إجمالي الوفيات

268843

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا