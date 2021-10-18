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فرنسا تسجل 3822 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة

09:00 ص الإثنين 18 أكتوبر 2021
فرنسا تسجل 3822 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة

أرشيفية

باريس - (د ب أ):
سجلت فرنسا 3822 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 10 حالات وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 7 ملايين و189 ألفا و566 إصابة، والوفيات إلى 118 ألفا و183 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 101 مليون و500 ألف و513 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز حالات وفاة

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