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مسؤول إسرائيلي: إيران قريبة من تصنيع قنبلة نووية ونحذر من سباق تسلح إقليمي

06:51 م الأحد 17 أكتوبر 2021
مسؤول إسرائيلي: إيران قريبة من تصنيع قنبلة نووية ونحذر من سباق تسلح إقليمي

إيران

تل أبيب - (د ب أ):

حذرت إسرائيل من سباق تسلح في منطقة الشرق الأوسط إذا نجحت إيران في صنع قنبلة نووية.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي "الإيرانيون اليوم أقرب إلى إنتاج مواد انشطارية للأسلحة النووية أكثر من أي وقت مضى.. هذه الحقيقة لها تداعيات مهمة على أمن دولة إسرائيل".

وتابع "إسرائيل غير مهتمة بالحرب مع إيران، لكننا لن نسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية.. في ضوء تقدم الإيرانيين في برنامجهم النووي، نحن نستعد لكل الخيارات والسيناريوهات، بما في ذلك القدرات العسكرية".

يذكر أن إسرائيل هي قوة نووية بشكل غير رسمي ويعتقد أن لديها أكثر من 90 رأسا حربية وفقا لبعض التقديرات.

وأضاف المسؤول الأمني "إيران تواصل مشروعها لتحصين نفسها في دول تعاني من الصراع وعدم الاستقرار، بهدف تهديد دول أخرى في المنطقة".

إيران قنبلة نووية سباق تسلح إقليمي إسرائيل

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