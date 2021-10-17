بعد أشهر من التوقف.. إيران تعلن موعد استئناف المفاوضات النووية

وكالات:

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الأحد، أن طهران ستستأنف المفاوضات النووية مع القوى الدولية الأسبوع المقبل في بروكسل، وذلك بعد تعثر المفاوضات عدة أشهر منذ تولي إبراهيم رئيسي الرئاسة الإيرانية.

وقال عضو البرلمان الإيراني علي رضا سليمي، لوكالة "فارس" الإيرانية، إن عبداللهيان أعلن خلال اجتماع مع النواب اليوم أن "طهران ستستأنف المحادثات النووية في فيينا الأسبوع المقبل".

وأوضح عبداللهيان أن "إيران تعتزم متابعة المفاوضات بشأن القضايا الحاصلة منذ خروج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي وليس القضايا الأخرى".

وأشار إلى أن "الحكومة ستفصل مسار المفاوضات النووية عن مسار اقتصاد البلاد، ولن تجعل الاقتصاد رهنا بها أبداً، وستتابع الحكومة الحالية الاقتصاد بمعزل عن القضايا المتعلقة بالمفاوضات".

وحول تعامل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوضح أن "العمل مع الوكالة سيكون وفق قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات وصون حقوق الشعب الإيراني المصادق عليه في البرلمان".

كانت الجولة السادسة من المفاوضات في فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران اختُتمت في 20 يونيو الماضي.

وانسحبت الولايات المتحدة رسميًا عام 2018، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بشكل أحادي، من الاتفاق النووي الموقع من إيران ومجموعة القوى العالمية الخمس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا)، إضافة إلى ألمانيا في عام 2015؛ والذي يهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي.

وتصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي بالكامل؛ الأمر الذي لم يقنع المجتمع الدولي.