Masrawy logo white

إصابات في إطلاق نار أثناء مباراة رياضية في ولاية أمريكية (فيديو)

11:23 ص السبت 16 أكتوبر 2021
إصابات في إطلاق نار أثناء مباراة رياضية في ولاية أمريكية (فيديو)

ارشيفية

وكالات:

أعلنت الشرطة الأمريكية إصابة عدد من الأشخاص جراء إطلاق نار في ملعب أثناء مباراة لكرة القدم الأمريكية بمدينة موبيل في ولاية ألاباما.

وأكد قائد شرطة موبيل، بول برين، للصحفيين أن الحادث الذي وقع عند المخرج الغربي لملعب "لاد بيبلز" أثناء مباراة بين فريقي مدرستين ثانويتين مساء أمس الجمعة خلف 4 مصابين، بينهم امرأة، لافتًا إلى تعرض أحدهم لجروح بليغة، ونقله المستشفى في حالة حرجة.

ولا يزال الغموض يلف دوافع الهجوم، فيما لم تعتقل الشرطة بعد أي شخص على خلفية الحادث.

وأشار برين مشيرا إلى أن مشتبها بهما هربا من موقع الحادث بسيارة بيضاء، لكن من المرجح أن واحدا منهما فقط أطلق الرصاص.

وتداولت وسائل إعلام محلية لقطات تظهر حالة من الهرع سادت الملعب أثناء الحادث، إذ بادر عدد كبير من المشجعين إلى البحث عن مأوى آمن داخل أروقة الملعب.

اطلاق نار اصابة اشخاص مباراة رياضية الشرطة الأمريكية

الخبر التالى:

قطار يجوب المدن في تونس للتطعيم ضد كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
865

إصابات اليوم

40

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

315842

إجمالي الإصابات

17846

إجمالي الوفيات

266444

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بث مباشر.. السيسي يفتتح مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة بـ 6 أكتوبر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا