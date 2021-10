إصابات في إطلاق نار أثناء مباراة رياضية في ولاية أمريكية (فيديو)

وكالات:

أعلنت الشرطة الأمريكية إصابة عدد من الأشخاص جراء إطلاق نار في ملعب أثناء مباراة لكرة القدم الأمريكية بمدينة موبيل في ولاية ألاباما.

وأكد قائد شرطة موبيل، بول برين، للصحفيين أن الحادث الذي وقع عند المخرج الغربي لملعب "لاد بيبلز" أثناء مباراة بين فريقي مدرستين ثانويتين مساء أمس الجمعة خلف 4 مصابين، بينهم امرأة، لافتًا إلى تعرض أحدهم لجروح بليغة، ونقله المستشفى في حالة حرجة.

