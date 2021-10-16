إصابات في إطلاق نار أثناء مباراة رياضية في ولاية أمريكية (فيديو)

وكالات:

أعلنت الشرطة الأمريكية إصابة عدد من الأشخاص جراء إطلاق نار في ملعب أثناء مباراة لكرة القدم الأمريكية بمدينة موبيل في ولاية ألاباما.

وأكد قائد شرطة موبيل، بول برين، للصحفيين أن الحادث الذي وقع عند المخرج الغربي لملعب "لاد بيبلز" أثناء مباراة بين فريقي مدرستين ثانويتين مساء أمس الجمعة خلف 4 مصابين، بينهم امرأة، لافتًا إلى تعرض أحدهم لجروح بليغة، ونقله المستشفى في حالة حرجة.

BREAKING: At least 4 people shot at Ladd-Peebles Stadium in Mobile, Alabama pic.twitter.com/0r4j1adVRh — BNO News (@BNONews) October 16, 2021

ولا يزال الغموض يلف دوافع الهجوم، فيما لم تعتقل الشرطة بعد أي شخص على خلفية الحادث.

وأشار برين مشيرا إلى أن مشتبها بهما هربا من موقع الحادث بسيارة بيضاء، لكن من المرجح أن واحدا منهما فقط أطلق الرصاص.

وتداولت وسائل إعلام محلية لقطات تظهر حالة من الهرع سادت الملعب أثناء الحادث، إذ بادر عدد كبير من المشجعين إلى البحث عن مأوى آمن داخل أروقة الملعب.