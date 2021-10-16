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الفلبين: لا بلاغات عن آثار جانبية لتطعيم الأطفال ضد كورونا

10:35 ص السبت 16 أكتوبر 2021
الفلبين: لا بلاغات عن آثار جانبية لتطعيم الأطفال ضد كورونا

فيروس كورونا

مانيلا - (د ب أ):

ذكرت وزارة الصحة الفلبينية، السبت، أنه لم يتم تلقي أى بلاغات عن أى آثار جانبية لعملية التطعيم ضد فيروس كورونا للأطفال، الذين يعانون من أمراض مصاحبة.

ونقلت شبكة" إيه بى أس سى بى إن " الفلبينية عن جلوريا بالبوا، المديرة الإقليمية لوزارة الصحة، قولها إن "العملية سارت بهدوء والشيء الجيد في ذلك هو أنه ليس هناك أي شخص تعرض لأي آثار جانبية، نظرا لأننا مستعدون لأي حادث غير مرغوب فيه".

وبدأت الفلبين أمس الجمعة تطعيم الأطفال، ممن تتراوح أعمارهم ما بين 12 و17 عاما، والذين يعانون من مخاطر صحية، في ثماني مستشفيات، تحديدا مستشفى الفلبين العام والمركز الطبي للأطفال في الفلبين ومستشفى الأطفال الوطني ومركز القلب الفلبيني وغيره.

وتابعت بالبوا إنه تم تطعيم إجمالي 1151 طفلا ولم يتعرض أي منهم لأي آثار جانبية.

وفي مقابلة مع قناة "تيل راديو"، ذكرت بالبوا إن الأطفال تلقوا لقاح، طورته شركة "فايزر" إلى جانب شركة "موديرنا"، وهما العلامتان التجاريتان للقاحات المضادة لفيروس كورونا، اللتين تمت الموافقة عليهما للاستخدام للقصر في الفلبين.

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