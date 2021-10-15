دوي صافرات الانذار في السفارة الأمريكية وسط بغداد

بغداد - (أ ش أ):

أفاد مصدر أمني عراقي ، اليوم الجمعة، بدوي صافرات الإنذار داخل السفارة الأمريكية وسط بغداد.

وقال المصدر - في حديث لقناة السومرية نيوز - إن "السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، أطلقت صافرات الإنذار".

وبحسب المصدر، فان الأسباب لا زالت غير معروفة.