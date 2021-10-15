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"مستشفيات ممتلئة".. كارثة صحية في أستراليا بسبب التمويل

02:52 م الجمعة 15 أكتوبر 2021
"مستشفيات ممتلئة".. كارثة صحية في أستراليا بسبب التمويل


كانبرا - أ ش أ

كشفت الجمعية الطبية الأسترالية في تقرير أن المستشفيات العامة عالقة في دائرة أزمة لا تنتهي بسبب التمويل.

وذكر التقرير - وفق ما نقلته شبكة إس بي إس الإخبارية الاسترالية-: "مستشفياتنا ممتلئة- ببساطة لا يوجد عدد كافٍ من الأسرّة في المستشفيات أو عدد كافٍ من الأطباء والممرضات- وأصبحت القصص مأساوية للوفيات وأصبح التدهور وتأخر الرعاية شائع بشكل متزايد".

وقال التقرير تحت عنوان "المستشفيات العامة: دورة الأزمة" والذي صدر اليوم الجمعة إن نقص أسرّة المستشفيات، واكتظاظ أقسام الطوارئ، والانتظار لفترات أطول لإجراء الجراحة الاختيارية "يهدد حياة جميع الأستراليين".

ويحذر التقرير من عواقب وخيمة إذا فشلت الحكومات في التصرف ونوهت إلى أن أزمة المستشفيات كانت موجودة قبل وقت طويل من تفشي كورونا.

وأضاف التقرير أن ترتيبات التمويل التي يقوم عليها نظام المستشفيات ليست مناسبة للغرض وتفشل في تلبية متطلبات السكان المتزايدين.

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مستشفيات استراليا الجمعية الطبية الأسترالية نقص أسرّة المستشفيات

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