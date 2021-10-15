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بسبب "قرار الستين".. الكويت تحيل مدير القوى العاملة للتحقيق

02:04 م الجمعة 15 أكتوبر 2021
بسبب "قرار الستين".. الكويت تحيل مدير القوى العاملة للتحقيق

الكويت

(وكالات):

أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي عبدالله السلمان قرار ابإيقاف المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى عن العمل، بناء على طلب من إدارة الفتوى والتشريع في الكويت.

وتضمن قرار وزير التجارة والصناعة إحالة الموسى للتحقيق، وإيقافه عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معه، بحسب ما نقلته "بي بي سي".

ويأتي ذلك على خلفية قرار اتخذه الموسى في أغسطس عام 2020 بحظر إصدار أذون عمل للوافدين الذين يفوق عمرهم ستين عاما.

وكان قرار صدر عن إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء الكويتي بإلغاء ما يُعرف بـ"قرار الستين" كونه صدر من جهة غير مختصة.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن إحالة الموسى تمت بناء على توصية من مجلس الوزراء الكويتي الذي اعتبر أن تطبيق قرار الستين" من شأنه التسبّب بعواقب اقتصادية وإنسانية.

وكانت الهيئة العامة للقوى العاملة أصدرت قراراً في يوليو الماضي يسمح لهذه الفئة من الوافدين بالبقاء في البلاد مقابل دفع ألفي دينار كويتي (أي نحو 6700 دولار) كرسوم سنوية، الأمر الذي قوبل برفض واسع لا يقل عن رفض "قرار الستين".

الكويت وزير الصناعة الكويتي مدير القوى العاملة قرار الستين

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