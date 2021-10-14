الكاظمي يحذر من الخروج عن القانون في التعامل مع نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية

بغداد - (د ب أ):

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الخميس أن الانتخابات العامة البرلمانية جرت بأعلى درجات الشفافية وبعيداً عن الضغط الحكومي، وعززت ثقة المجتمع الدولي ومختلف الدول بالعراق.

وقال الكاظمي خلال جلسة للحكومة العراقية عقدت اليوم أن الانتخابات البرلمانية " جرت دون تسجيل خروقات أمنية وقانونية من دون فرض حظر للتجوال، ودون أن يشارك فيها رئيس الحكومة كمرشح لضمان المزيد من النزاهة والثقة، والإبعاد الانتخابات عن أي ضغط سياسي محتمل"،حسب بيان للحكومة العراقية.

ودعا كل من لديه طعن تقديمه على وفق السياقات والأطر القانونية المعتمدة، وعلى المفوضية والسلطة القضائية إحقاق حقوق الجميع وبشكل متساوٍ، ومتابعة الطعون بكل جدية.

وحذر الكاظمي من أي محاولة خروج عن السياقات القانونية في التعامل مع نتائج الانتخابات لأن الانتخابات تشكل صلب العملية الديمقراطية وروحها، وعلينا كشعب وقوى سياسية وحكومة التعاون من أجل ترجمة الانتخابات ونتائجها، بالعمل الجاد بعيداً عن الوعود، والشعارات من أجل تصحيح الأخطاء.

وأكد رئيس الوزراء أنه لا يوجد خاسر في الإنتخابات ، بل الجميع رابح طالما أن التنافس كان من أجل خدمة العراق وفتح صفحة جديدة في الحياة السياسية والاجتماعية.

وحث الكاظمي جميع الكتل الفائزة للعمل معاً، وبروح وطنية عالية من أجل تشكيل الحكومة المقبلة وأن تستكمل الحكومة المقبلة ما بدأت به هذه الحكومة لاجتياز جميع التحديات.