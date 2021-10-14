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"دمرونا وخلصوا علينا".. مالكة متجر في الطيونة تعرب عن استيائها بعد تدمير متجرها (فيديو)

06:18 م الخميس 14 أكتوبر 2021
"دمرونا وخلصوا علينا".. مالكة متجر في الطيونة تعرب عن استيائها بعد تدمير متجرها (فيديو)

منطقة الطيونة

وكالات:

أعربت مالكة متجر، تم تهشيمة في منطقة الطيونة ببيروت، التي شهدت أحداثا دموية صباح اليوم، عن استيائها من تهشيم متجرها جراء إطلاق النار الذي وقع بالمنطقة.

وقالت في مقابلة مع قناة الجديد اللبنانية، إنه "تم تهشيم زجاج المحل، ولسنا أسفين على ذلك، ولكنهم دمرونا نحن، كشعب لبناني، دمرتم الشعب اللبناني".

وتابعت "ماذا بقي في هذا البلد؟ أين نعيش نحن؟ هناك رب يحاسب الجميع".

وقالت "خلصوا علينا، سافرت ابنتي إلى الخارج للخروج من هنا، دمرولي بيتي.. من هنا ليس موجوعا.. لا نستطيع السفر أو الهجرة لأنهم سلبونا أموالنا، ولولا ذلك لما بقيت هنا ساعة واحدة حتى، ندفع أموالنا ومع ذلك نشعر بالذل".

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أكد أن الأحداث التي شهدتها الطيونة بلبنان اليوم دليلا قاطعا على إطلاق اللبنانيين النار على أنفسهم، مؤكدا على أن أخر اتصال له بالجيش حول أحداث هناك جاء مطمئن جدا، ولافتا إلي استكمال التحقيق في مرفأ بيروت.

وقال ميقاتي خلال مقابلة أجرها مع صحيفة النهار اللبنانية، اليوم الخميس "الأحداث التي جرت في الطيونة اليوم أكدت أننا لا نلقى النار سوى على انفسنا"، ومستعينا بالتشبيهات " نحن مريض ينزف، وبعد تشكيل الحكومة دخلنا غرفة الطوارىء، وفي غرفة العمليات تلقينا الرصاص والـ(آر. بي.جي)".

وأكد رئيس الوزراء اللبناني، أنه تواصل مع الجيش الذي طمئنه باستقرار الأمور "اتّصالاتي الأخيرة مع الجيش تُفيد بتحسن الوضع الأمني في الشارع"، و متابعا "غداً ستعود الحياة إلى طبيعتها ولا بدّ من التركيز على الوعي السياسي".

وحول استكمال التحقيقات في انفجار المرفأ، شدد ميقاتي على استكمالها، قائلا " نحن باقون في الحكومة والمعالجة الهادئة لقضية التحقيق في انفجار بيروت جارية".

منطقة الطيونة بيروت لبنان الشعب اللبناني

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