الرئيس الأمريكي عن سلاسل التوريد: نعمل على تسريع عمليات الإمداد

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته تعمل على تسريع عمليات الإمداد في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي، في كلمة له اليوم الأربعاء، "اليوم لدينا إعلان هام بأن الأشياء التي تشترونها ستصل إليكم وإلى رفوف المتاجر بشكل أسرع"، مضيفا أنه بعد أسابيع من المفاوضات والعمل، ستبدأ ميناء لوس أنجلوس في العمل على مدار الساعة طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع كاملا.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد أسابيع من قرار مماثل متعلق بميناء لونج بيتش، مضيفا أن نحو 40 في المائة من حاويات الواردات إلى الولايات المتحدة تدخل من خلال مينائي لوس أنجلوس ولونج بيتش.

وأكد بايدن أن هذه القرارات تعد الخطوة الأولى في تحويل سلسلة التوريد اللوجيستية إلى نظام يعمل على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع في كافة أرجاء الولايات المتحدة، موضحا أن سلاسل التوريد تعني كيفية وصول المواد الخام إلى المصانع لتصنيع المنتج النهائي وكيفية نقل هذه المنتجات من المصانع إلى المتاجر والمنازل.

وأشار إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تكون المفتاح لتغيير وضع سلاسل الإمداد، موضحا أن هذه الخطوة لن تصبح كذلك بدون تعاون القطاع الخاص، الذي يقوم بتوظيف الشاحنات والسيارات لنقل المواد الخام والمنتجات.

وأضاف أن سلسلة "وول مارت" أحد أكبر بائعي التجزئة في الولايات المتحدة تعهدت بالعمل على نقل المنتجات على مدار 24 ساعة من الموانئ إلى متاجرها حول البلاد، إلى جانب تعهد شركتي "فيديكس" و "يو بي إس" بزيادة كمية المنتجات التي ينقلونها خلال الليل.

وأضاف بايدن أنه إذا كانت هناك حاجة إلى دعم فيدرالي فإنه سيوجه الأوامر في هذا الصدد.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هناك حاجة إلى معالجة مواطن الضعف في قطاع النقل والتي أبرزتها جائحة فيروس كورونا التي بدأت في الانتشار العام الماضي.

وأكد بايدن أن هذا يوضح لماذا يجب تمرير خطة البنى التحتية التي قدمها.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتعاون على الجانب الآخر مع عدد من الشركاء لضمان مرونة سلاسل التوريد في العالم وأن تظل كذلك قابلة للتكيف وكي لا تعتمد بشكل رئيس على مصدر واحد للإنتاج.