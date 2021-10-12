Masrawy logo white

لافروف: ننتظر ردا من طالبان بشأن لقاء "صيغة موسكو" حول أفغانستان

02:33 م الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
لافروف: ننتظر ردا من طالبان بشأن لقاء "صيغة موسكو" حول أفغانستان

سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي

موسكو - (د ب أ):

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا تنتظر ردا من حركة طالبان على دعوة للمشاركة في لقاء حول أفغانستان يزمع عقده في موسكو.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن لافروف القول اليوم الثلاثاء: "تم تحديد يوم 20 أكتوبر موعدا للقاء /صيغة موسكو/، وهو قيد التحضير. نتلقى الآن ردودا من المدعوين للمشاركة في هذا اللقاء، بمن فيهم ممثلو حركة طالبان، الذين ننتظر ردهم".

وأضاف: "آمل أنهم يعون أهمية هذه الفعالية.

وفي السابع من أكتوبر، كشف ضمير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشأن الأفغاني أن روسيا ستوجه دعوة إلى حركة طالبان للمشاركة في لقاء ضمن إطار "صيغة موسكو" بشأن أفغانستان في 20 أكتوبر الحالي، دون أن يحدد مستوى تمثيل الحركة (المحظورة رسميا في موسكو باعتبارها منظمة إرهابية) في اللقاء.

صيغة موسكو أفغانستان حركة طالبان روسيا سيرجي لافروف

الخبر التالى:

كيانات شيعية ترفض القبول بالنتائج الأولية للانتخابات العراقية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
846

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

788

متعافون اليوم

313259

إجمالي الإصابات

17726

إجمالي الوفيات

264345

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا