تل أبيب: الجولان إسرائيلية ونعمل على استكمال خطة ستغير وجهها

تل أبيب - (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، أن الحكومة تخطط لبناء بلدتين جديدتين في هضبة الجولان، وشدد على أن هضبة الجولان ستظل إسرائيلية بغض النظر عن الموقف الدولي من نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

ووصف بينيت هضبة الجولان، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بأنها "غاية استراتيجية"، مضيفا أن حكومته تعمل على استكمال خطة ستغير وجهها.

ونقلت صفحته على موقع فيسبوك عنه القول في فعالية اليوم :"بعد ستة أسابيع من الآن سنعقد هنا (في الجولان) جلسة حكومية، حيث سنصادق خلالها على خطة وطنية لهضبة الجولان. ويتمثل هدفنا في المضاعفة، ثم المضاعفة مجددا، لعدد سكان هضبة الجولان".

وأضاف :"نحن عازمون على مضاعفة عدد السكان وعلى إنشاء بلدتين جديدتين، وإيجاد فرص عمل، وضخ المزيد من الاستثمارات على البنى التحتية ... نعمل حاليا على استكمال الخطة التي ستغير وجه الجولان".

واستطرد :"لا يمكن الحديث عن/ جولاننا/ دون التطرق إلى ما يجري وراء الحدود وعلى الجانب الآخر من الجولان ... نحن نتابع عن كثب، بل عن كثب جدا، ما يجري في سورية وعلاقتها بإيران".

وقال :"إيران، التي تبعث بوكلائها وتقيم جيوشا بهدف تطويق دولة إسرائيل، تسعى لتشكيل جيش آخر على حدود هضبة الجولان. سنواصل العمل أينما لزم الأمر وكلما لزم الأمر، بشكل استباقي ويومي، من أجل طي التواجد الإيراني في سوري".

وأضاف :"موقفنا من قضية هضبة الجولان لا يتعلق بالأوضاع في سوريا.. وحتى إذا غير العالم موقفه من سوريا أو طريقة تعامله مع الأسد، وهو ما يُحتمل حدوثه، فإن ذلك لا يمت لهضبة الجولان بصلة. فهضبة الجولان إسرائيلية. نقطة".