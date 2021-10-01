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لبنان.. ميقاتي يتلقى اتصال تهنئة من أردوغان ودعوة لزيارة تركيا

09:52 م الجمعة 01 أكتوبر 2021
لبنان.. ميقاتي يتلقى اتصال تهنئة من أردوغان ودعوة لزيارة تركيا

نجيب ميقاتي

بيروت - ( د ب أ):

تلقى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هنأه فيه على نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي ودعاه لزيارة تركيا.

وأعرب أردوغان عن أمله أن يستعيد لبنان عافيته سريعاً وينعم بدوام الازدهار، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لـ مقياتي اليوم الجمعة.

ووجّه أردوغان دعوة لـ ميقاتي "لزيارة تركيا والبحث في كل ما يحتاج إليه لبنان في هذه الفترة الصعبة التي يمرّ بها".

وفي 10 سبتمبر الماضي، تم الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيراً، بينهم سيدة واحدة، برئاسة نجيب ميقاتي، خلفاً لحكومة حسان دياب المستقيلة، بعد 13 على استقالتها.

ونالت حكومة ميقاتي ثقة المجلس النيابي بعد عشرة أيام من تشكلها، بأكثرية 85 صوتاً .

وتواجه حكومة ميقاتي تحديات كبيرة أمام الوضع الكارثي الذي يعيشه لبنان في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي طالت نتائجها كافة القطاعات.

نجيب ميقاتي لبنان رجب طيب اردوغان تركيا

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