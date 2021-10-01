Masrawy logo white

عودة مركبة الشحن دراجون التابعة لسبيس اكس من محطة الفضاء الدولية

08:30 ص الجمعة 01 أكتوبر 2021
عودة مركبة الشحن دراجون التابعة لسبيس اكس من محطة الفضاء الدولية

مركبة دراجون الفضائية

واشنطن- (د ب أ):

عادت مركبة الشحن الفضائية "دراجون" التابعة لشركة سبيس اكسبلوريشن تكنولوجيز (سبيس اكس) بأمان إلى الأرض بعد أن أمضت شهرا في الفضاء.

وهبطت المركبة الفضائية يوم الخميس بمساعدة مظلة قبالة سواحل فلوريدا.

وجاء في تغريدة لشركة سبيس إكس أنه "تم تأكيد هبوط المركبة دراجون، وبذلك تكون اكملت مهمة إعادة إمداد البضائع رقم 23 التي تقوم بها سبيس إكس إلى محطة الفضاء الدولية".

وكانت مركبة الشحن الفضائية غير المأهولة قد غادرت بنجاح يوم الخميس محطة الفضاء الدولية، وفقًا لكل من سبيس إكس وناسا.

وتم إطلاق مركبة الشحن من مركز كينيدي للفضاء في ميناء كيب كانافيرال الفضائي بولاية فلوريدا في 29 آب/ أغسطس، وعلى متنها حوالي 2000 كيلوجرام من المعدات العلمية وإمدادات الطواقم.​

مركبة الشحن الفضائية دراجون شركة سبيس اكسبلوريشن تكنولوجيز محطة الفضاء الدولية

الخبر التالى:

رئيس وزراء أستراليا: سنعيد فتح الحدود الدولية "قريبًا جدًا"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
738

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

809

متعافون اليوم

303783

إجمالي الإصابات

17294

إجمالي الوفيات

256467

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا