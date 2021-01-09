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استقالة وزيرة نمساوية بسبب فضيحة تزوير شهاداتها العلمية

09:50 م السبت 09 يناير 2021
استقالة وزيرة نمساوية بسبب فضيحة تزوير شهاداتها العلمية

كريستين أشباخر

النمسا - (أ ش أ)
تقدمت كريستين أشباخر وزيرة العمل والأسرة والشباب النمساوية، باستقالتها اليوم السبت، من منصبها، على خلفية الكشف عن فضيحة تورطها فى تزوير شهاداتها العلمية .
وقالت أشباخر، في بيان أصدرته مساء اليوم السبت، إنها تقاعدت بعد أن أدت دورها في الحكومة، كوزيرة للعمل والأسرة والشباب.

تأتي الاستقالة بعد عام تقريبًا من تنصيبها وزيرة فى 7 يناير من العام الماضي.

وقالت مصادر فى المستشارية النمساوية اليوم أن أحزاب المعارضة ألحت على الحكومة بضرورة سرعة استبعاد وزيرة العمل.

وأشارت المصادر الى أن صحيفة نمساوية كشفت عن تزوير تم فى الشهادة العلمية للوزيرة إضافة إلى اقتباسات خاطئة ومعرفة غير كافية باللغة الألمانية إلى جانب السرقات الأدبية.

وأوضحت المصادر أن الوزيرة تنتمي إلى حزب الشعب المحافظ، الذي يقود الائتلاف الحكومي، وأنه يتعين حاليا على المستشار سيباستيان كورتس إيجاد بديل سريع للوزيرة، لافتة إلى صعوبة اختيار وزير جديد بسبب التحديات التى تواجه الوزارة فى ظل ارتفاع قياسي لمستوى البطالة.

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كريستين أشباخر النمسا

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