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إيطاليا: أكثر من نصف مليون شخص تلقوا لقاح كورونا

06:41 م السبت 09 يناير 2021
إيطاليا: أكثر من نصف مليون شخص تلقوا لقاح كورونا

لقاح كورونا

روما - (د ب أ)

تتلقى أكثر من نصف مليون شخص في إيطاليا التطعيم المضاد لكوفيد- 19.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، أنه تم إعطاء 505 آلاف جرعة في 290 موقعا، معظمها للعاملين في المجال الطبي.

واستخدم إقليم كامبانيا جنوبي البلاد، حيث تقع نابولي، 75 % من جرعاتها المتاحة، وحوالي 60 % ممن تلقوا اللقاح كانوا من النساء.

وحصلت إيطاليا 918 ألفا و 500 جرعة لقاح حتى الآن.

وقال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا اليوم السبت: "ما زلنا في البداية والجرعات التي لدينا حتى الآن محدودة كما هو واضح".

وأدت إحدى إجراءات الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وهي إغلاق المدارس، إلى تصعيد التوترات في بعض مناطق البلاد، التي كانت أول دولة في أوروبا تشهد تفشيا خطيرا للفيروس العام الماضي

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