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فرق الإنقاذ تبحث عن طائرة إندونيسية مفقودة وسط احتمالات بتحطمها

02:49 م السبت 09 يناير 2021
فرق الإنقاذ تبحث عن طائرة إندونيسية مفقودة وسط احتمالات بتحطمها

ارشيفية

جاكرتا- (د ب أ):

ذكر مسؤولون أنه تم إرسال فرق بحث إلى بحر جاوة، بعد أن فقدت سلطات الطيران الاتصال بطائرة ركاب تابعة لخطوط سرويجايا الممولة من الحكومة الاندونيسية، وذلك بعد دقائق من اقلاعها من مطار جاكرتا اليوم السبت.

وقال سويتو، أحد المسؤولين لدى هيئة البحث والإنقاذ الإندونيسية "تحدث صيادون في ساوزند آيلاند عن مشاهد من الأنقاض، لكن لا يمكن تأكيد أي شيء، حيث أننا في طريقنا إلى هناك".

وقالت أديتا إيراواتى، متحدثة باسم وزارة النقل الاندونيسية إن الطائرة وهى من طراز بوينج737-500 كانت فى طريقها إلى بونتياناك في جزيرة بورنيو عندما تم فقدان الاتصال بها.

وأضافت أديتا "يتم التحقيق بشأن الحادث، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للبحث والإنقاذ واللجنة الوطنية لسلامة النقل".

وقالت قناة "مترو تي في" الإندونيسية التلفزيونية إن الطائرة كانت تقل 56 راكبا، من بينهم سبعة أطفال وطاقم مكون من ستة أفراد.

طائرة إندونيسية مفقودة جاكرتا إندونيسيا

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