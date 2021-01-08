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واشنطن تفرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي بالعراق

07:02 م الجمعة 08 يناير 2021
واشنطن تفرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي بالعراق

وزارة الخزانة الأمريكية

وكالات:
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
وأوضحت الوزارة الأمريكية، أن الفياض متهم بانتهاكات حقوقية وقمع للمتظاهرين في أكتوبر 2019.
من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن العقوبات على فالح الفياض فُرضت بموجب قانون ماكجنتيسكي للمساءلة الحقوقية.
وأضاف أن العقوبات على فالح الفياض رسالة دعم للشعب العراقي ومطالبته بالعدالة والديمقراطية.

وزارة الخزانة الأمريكية العراق مايك بومبيو

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