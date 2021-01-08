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الخارجية الكويتية تستنكر الإساءة لرموز الدولة في جريدة العرب الإماراتية

04:15 م الجمعة 08 يناير 2021
الخارجية الكويتية تستنكر الإساءة لرموز الدولة في جريدة العرب الإماراتية

وزارة الخارجية الكويتية

الكويت-( د ب أ ):

صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية اليوم الجمعة بأن "الوزارة قد تواصلت مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة وأعربت لهم عن استيائها ورفضها للعبارات التي وردت في مقالة صحيفة العرب الإماراتية والتي تمثل إساءة لدولة الكويت ورموزها".

كما قامت الوزارة بتقديم مذكرة رسمية تعبر عن موقف دولة الكويت بهذا الشأن.

وأضاف المصدر في بيان صحفي أن المسؤولين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أعربوا عن رفضهم القاطع لأي إساءة لتلك العلاقات أو لرموز دولة الكويت الذين يحظون بأعلى درجات التقدير والاحترام واعتزازهم بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين ولن يكون مقبولا أو مسموحاً أن يساء لمقامهم السامي.

وقد أكد الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ذلك الموقف بمذكرة رسمية تلقتها وزارة الخارجية مساء أمس تضمنت ذلك الموقف الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والذي عبر عنه الأشقاء من حرص على العلاقات الأخوية مع دولة الكويت واحترام وتقدير لرموزها.

كانت صحيفة العرب الإماراتية قد نشرت مقالا فيه إساءة لدولة الكويت ورموزها .

وزارة الخارجية الكويتية الكويت الإمارات

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