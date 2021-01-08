أكثر الكلمات إنتشاراً

أنصار ترامب المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

رويترز: لقاح كورونا مطور من قبل مجموعة بحثية ألمانية يفشل في تجربته المبكرة

03:46 م الجمعة 08 يناير 2021
رويترز: لقاح كورونا مطور من قبل مجموعة بحثية ألمانية يفشل في تجربته المبكرة

لقاح كورونا

وكالات:

فشل لقاح كورونا المطور من قبل المركز الألماني لأبحاث العدوى في تحفيز التفاعل المناعي، خلال اختبار مرحلته المبكرة على البشر، بحسب ما أعلن منظمو الاختبار في مستشفى هامبورغ الجامعي، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

وقال مستشفى هامبورغ إبندورف الجامعي (UKE) في بيان إنه تم تعليق المزيد من الاختبارات حتى يتم تحديد سبب ضعف المناعة في التجربة التي شملت 30 متطوعا، مضيفا أن اللقاح له قدرة على التحمل.

وكانت الشركة المصنعة للقاح IDT Biologika قالت في نوفمبر الماضي إنها تأمل أن تكون قادرة على التقدم بطلب للحصول على موافقة الجهات التنظيمية في نهاية عام 2021.

لقاح كورونا ألمانيا مستشفى هامبورغ الجامعي

الخبر التالى:

أردوغان: ما جرى في الكونجرس الأمريكي صدم العالم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 146809

    عدد المصابين

  • 116775

    عدد المتعافين

  • 8029

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 88415029

    عدد المصابين

  • 63546818

    عدد المتعافين

  • 1904608

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قرعة دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي مع فيتا كلوب والزمالك في مجموعة الترجي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا