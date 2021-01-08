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بريطانيا: غرامة مالية للقادمين من الخارج حال عدم إثبات سلبية مسحة كورونا

11:05 ص الجمعة 08 يناير 2021
بريطانيا: غرامة مالية للقادمين من الخارج حال عدم إثبات سلبية مسحة كورونا

مطار هيثرو

لندن- (أ ش أ):

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة إلزام جميع الوافدين من الخارج إلى بريطانيا واسكتلندا بتقديم سلبية مسحة الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من أجل السماح بدخولهم البلاد، وإلا سوف يتعرضون لدفع غرامة مالية قدرها 500 جنيه استرليني.

وقال وزير النقل جرانت شابس -في تصريحات أدلى بها لشبكة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية - إن السلالات الجديدة من الفيروس المكتشفة حديثا جعلت الأمر أكثر ضرورة لتطبيق هذه الإجراءات على كافة الوافدين قبل 82 ساعة من مغادرتهم بلادهم.

وأضاف "هناك مخاوف من السلالة المكتشفة في جنوب إفريقيا ومدى فاعلية اللقاح ضدها".

وأشارت الشبكة إلى أن كافة الوافدين - ومن بينهم حاملو الجنسية البريطانية - الذين يأتون إلى البلاد عبر البواخر أو الطائرات والقطارات يخضعون للإجراءات الاحترازية الجديدة.

كما أعربت وزارة النقل عن أملها في محاولة هذه الاجراءات منع انتشار السلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

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