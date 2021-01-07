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السعودية: 10 حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور و6 وفيات

07:22 م الخميس 07 يناير 2021
السعودية: 10 حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور و6 وفيات

أرشيفية

الرياض - (د ب أ):

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبدالعالي أنه قد تم رصد 10 حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور.

وأضاف العبد العالي خلال مؤتمر بحث مستجدات فيروس كورونا بالمملكة، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على لقاح كورونا .

كما أوضح أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة بكورونا في منطقتي الباحة والجوف (جنوب غرب).

وقال العبدالعالي "إن نقل معلومات غير موثقة أو غير علمية قد يؤدي إلى حدوث شك لدى إنسان ما وتراجعه وتردده في الحصول على اللقاح ثم يتعرض لإصابته بالفيروس ثم يتدهور وضعه الصحي أو يدخل حالة حرجة أو ينتهى إلى فقدان حياته".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في وقت سابق اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 363485 حالة مؤكدة، بزيادة 108 إصابات.

وتم تسجيل 138 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 355037 حالة، (98% من إجمالي الإصابات المسجلة).

وأعلنت الوزارة تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6278 حالة وفاة.

فيروس كورونا السعودية

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